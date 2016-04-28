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الخارجية المصرية: نتابع حادث مقتل مواطن مصرى بشيكاغو

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الخارجية المصرية: نتابع حادث مقتل مواطن مصرى بشيكاغو الخارجية المصرية: نتابع حادث مقتل مواطن مصرى بشيكاغو
أعلن المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أن القنصلية العامة المصرية فى شيكاغو تتابع باهتمام حادث مقتل المواطن محمد محمود رشدى، الذى اختفى يوم 20 الجارى وعثر على جثمانه فى اليوم التالى بأحد صناديق النفايات الكبيرة.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، أنه فور ورود تلك المعلومات إلى القنصلية العامة فى شيكاغو، أجرت القنصلية اتصالاتها مع السلطات المعنية، كما توجه اليوم القنصل العام المصرى إلى ولاية إنديانا للقاء المحقق الخاص بالواقعة، وذلك للتعرف على مجريات التحقيق والوقوف على خلفية الحادث والإجراءات التى ستقوم بها السلطات الأمريكية فى هذا الشأن.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية، أنه على التوازى مع ذلك، استدعت وزارة الخارجية المسئول عن القسم القنصلى بالسفارة الأمريكية بالقاهرة للتأكيد على أهمية الشفافية وسرعة الكشف عن الجناة فى ذلك الحادث الأليم، مؤكدا على أنه سيتم الإعلان على الفور ما يرد من معلومات إضافية فى هذا الشأن. وأعرب عن خالص التعازى لأسرة الفقيد.

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