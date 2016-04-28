الشرطة البريطانية تعتقل 3 أشخاص يشتبه فى تورطهم بحرق "حبيب المصرى"

أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الخميس، أنها اعتقلت ثلاثة أشخاص على اتصال بحريق متعمد يشتبه فى أنه أدى إلى وفاة رجل فى ساوث هول بلندن، وهو المنزل الذى عثر فيه على الشاب المصرى شريف حبيب المصرى محروقًا.

ونقلت صحيفة "جيت وست لندن" البريطانية، عن ضباط من الشرطة، أن الرجال الثلاثة، تتراوح أعمارهم بين 30 و35 و40، واعتقلوا للاشتباه فى التآمر لارتكاب الحرق، وهم الآن فى الحجز.

وتأتى الاعتقالات عقب حريق قاتل يوم الاثنين (25 أبريل) فى فندق Cranleigh ، حيث أنقذ رجال الإطفاء الرجل الذى توفى فى وقت لاحق.

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