الرئاسة تعتمد نتيجة تعيينات دفعة 2011 بهيئة قضايا الدولة

كشف مصدر قضائى رفيع المستوى، أن وزارة العدل انتهت من مراجعة نتيجة تعيينات دفعة 2011 من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون المقبولين بهيئة قضايا الدولة، والتى تم إرسالها لرئيس الجمهورية لاعتمادها، وإصدار قرار جمهورى ونشرها فى بالجريدة الرسمية.

وأضاف المصدر، أن الاجهزة المعنية اجرت كافة التحريات والمعلومات عن اسماء المقبولين فى دفعة هيئة قضايا الدولة لـ2011 والذين أجريت لهم كافة الاختبارات وقاموا بتجاوزها، مشيرا إلى أن هذه الدفعة تم تأجيل اعتمادها بعد ثورة 30 يونيو لأكثر من مرة بسبب الظروف السياسية التى تمر بها مصر .

ولفتت المصادر، إلى أن هيئة قضايا الدولة أرسلت النتيجة لوزارة العدل والتى تم مراجعتها بشكل دقيق ثم إرسالها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها والتى من المقرر نشرها فى جريدة الرسمية خلال أيام .

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