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تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بدور الـ16 لكأس مصر لأجل غير مسمي

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تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بدور الـ16 لكأس مصر لأجل غير مسمي تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بدور الـ16 لكأس مصر لأجل غير مسمي

فريق النادي الأهلي..أرشيفية

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عامر حسين، اليوم الخميس، تأجيل مباراة الأهلي وحرس الحدود بدور الـ16 لكأس التي كان من المقرر إقامتها يوم السبت المقبل بملعب الجيش بالسويس، لأجل غير مسمي، بسبب رفض الأمن تأمين المباراة.

وأكد عامر حسين أن الموافقات الأمنية لإقامة المبارة في السويس أوالإسكندرية وراء تأجيل المباراة، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد موعد للمباراة خلال الأيام المقبلة.

وجاء تأجيل اللقاء بعد ساعات من تأجيل مباراة الزمالك واتحاد الشرطة التي كانت ستقام يوم الجمعة على ملعب بتروسبورت في نفس الدور من مسابقة كأس مصر لدواعي أمنية.

يذكر أن الأهلي قد تأهل لهذا الدور بعد أن تخطى عقبة ديروط بنتيجة 3-0 في مباراة دور الـ32.

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