أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم

Google+ Print
ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم
شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة مرورية مكبرة، فى شوارع المدينة، برئاسة اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم وبمشاركة القيادات الأمنية بالمحافظة وتمكنت الحملة من رفع 23 حالة إشغالات متنوعة، وتنفيذ 50 حالة تنظيم وتجنيب، وسحب 80 رخصة قيادة.

كما حررت الحملة 160 حالة تصالح فورى، وضبطت 30 سيارة انتظار خاطئ، و50 مخالفة متنوعة، وضبط 7 دراجات بخارية بدون لوحات، وثلاث دراجات بدون ترخيص، وثلاث سيارات بدون ترخيص، حررت المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية، مع المخالفين.


>- سقوط 10متهمين هاربين وتحرير 883 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365