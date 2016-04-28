ضبط 390 مخالفة مرورية فى حملة أمنية بالفيوم

شنت الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم، حملة مرورية مكبرة، فى شوارع المدينة، برئاسة اللواء ناصر العبد، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم وبمشاركة القيادات الأمنية بالمحافظة وتمكنت الحملة من رفع 23 حالة إشغالات متنوعة، وتنفيذ 50 حالة تنظيم وتجنيب، وسحب 80 رخصة قيادة.

كما حررت الحملة 160 حالة تصالح فورى، وضبطت 30 سيارة انتظار خاطئ، و50 مخالفة متنوعة، وضبط 7 دراجات بخارية بدون لوحات، وثلاث دراجات بدون ترخيص، وثلاث سيارات بدون ترخيص، حررت المحاضر اللازمة، واتخذت الإجراءات القانونية، مع المخالفين.

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