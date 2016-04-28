تنفيذ 400 حكم وضبط 54 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

شنت إدارة مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسماعيلية حملة أمنية برئاسة العقيد أحمد سالم رئيس مباحث تنفيذ الأحكام بالإسماعيلية، تنفيذا لتوجيهات وتعليمات اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية، وتمكنت الحملة من تنفيذ 400 حكم متنوع منها 271 حكمًا جزئيًا و82 حكم غرامات، 38 حكم سايرة و4 أحكام جنائية و5 أحكام مخالفات.

كما تمكنت الحملة من ضبط 54 متهمًا محكوم عليه حيث تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

- تنفيذ 398 حكما وضبط 78 هاربا من أحكام قضائية خلال حملة أمنية بالإسماعيلية

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