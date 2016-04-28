السيطرة على حريق حظيرة مواشى فى بنى سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بنى سويف، من السيطرة على حريق فى عزبة بلبل بعد التهام النيران لحظيرة مواشى ونفوق 7 رؤوس ماشية قبل امتداد النيران للمنازل المجاورة.

كان اللواء محمود العشيرى مدير أمن بنى سويف، تلقى إخطارا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق هائل بحظيرة مواشى، وعلي الفور انتقلت قوات الحماية المدنية ونجحت فى السيطرة على الحريق قبل امتدادها لمنازل العزبة، حيث تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.

- مصرع 3 أشخاص أثناء التنقيب عن الآثار ببنى سويف.. والنيابة تصرح بدفن الجثث

>