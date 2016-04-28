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العلاج المناعى يتصدر أعمال مؤتمر الرابطة العربية لمكافحة السرطان

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العلاج المناعى يتصدر أعمال مؤتمر الرابطة العربية لمكافحة السرطان العلاج المناعى يتصدر أعمال مؤتمر الرابطة العربية لمكافحة السرطان
أكد الدكتور مصطفى الصيرفى، أستاذ طب الأورام بمعهد الأورام القومى ورئيس الجمعية المصرية للسرطان، أن العلاج المناعى يعمل على تحفيز الجهاز المناعى للتغلب على الخلايا السرطانية دون اللجوء إلى العلاج الكيميائى والإشعاعى.

وقال الدكتور مصطفى الصيرفى خلال المؤتمر الــــ16 للرابطة العربية لمكافحة الأورام الذى يعقد بالاشتراك مع الجمعية المصرية لأمراض السرطان بالقاهرة أن هذا العلاج يتميز بقلة الأعراض الجانبية واحتفاظ الجسم بتحسن المريض لفترة طويلة وقد يؤدى إلى الشفاء التام من هذا المرض، مشيرًا إلى أن هذا العلاج يعتمد على استخدام أجسام مضادة لتثبيط الخلايا السرطانية من النمو ومهاجمة الجهاز المناعى للجسم.

وأضاف: أظهرت الأبحاث استجابة هذا العلاج فى سرطان الرئة والميلانوما "سرطان الجلد" الذى لم يكن له علاج معروف من قبل، واستخدم فى شفاء الرئيس الأمريكى الأسبق جيمى كارتر من سرطان الجلد "الميلانوما".

وقال الصيرفى إن المؤتمر يعقد في الفترة من 28 إلى 30 أبريل الجارى لمناقشة أحدث الأبحاث المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام تحت اسم "العرب ضد السرطان".

وأوضح الدكتور مصطفى الصيرفى أن المؤتمر يناقش الأساليب الحديثة فى علاج الأنواع المختلفة من السرطان خاصة الجديد فى العلاج المناعى لعلاج سرطان الرئة والميلانوما، حيث أظهرت النتائج الأولية استجابة ملحوظة حتى فى الحالات التى لم تستجب للعلاج الكيميائى، مؤكدًا أن هذا العلاج يتميز بعدم ظهور أعراض سمية والتى تحدث باستخدام العلاج الكيميائى التقليدى.

وأكد أن المؤتمر تضمن عددا من ورش العمل التى تناقش النواحى المختلفة المتعلقة بالرعاية الصحية والتطبيقية والتمريض لمرضى الأورام، موضحًا أن المؤتمر شارك فيه عدد من أطباء علاج الأورام وجراحة الأورام من مختلف الجامعات المصرية والعربية، بحضور الأطباء العرب من والأردن وسوريا وتونس والعراق والإمارات العربية والكويت وسلطنة عمان والسودان الشقيق وليبيا.

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مصر 365

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