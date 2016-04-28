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خبير عسكري: الأمم المتحدة تقف صامتة إزاء خروقات الجماعات الإرهابية في حلب

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خبير عسكري: الأمم المتحدة تقف صامتة إزاء خروقات الجماعات الإرهابية في حلب خبير عسكري: الأمم المتحدة تقف صامتة إزاء خروقات الجماعات الإرهابية في حلب

العميد علي مقصود

اعتبر الخبير العسكري والاستراتيجي، العميد على مقصود، أن استمرار القصف والهجمات من جانب الجماعات الإرهابية التي على رأسها “أحرار الشام”، على مدينة حلب السورية يُمثل جريمة كبرى.

ونفى مقصود، خلال لقائه على قناة “الغد” ، مع الإعلامية هبة الغمراوي، أن يكون للجيش السوري غارات جوية بمدينة حلب، مؤكدًا أن الجيش السوري لا يستهدف المدنيين.

وأوضح مقصود أنّ الأمم المتحدة والدول الغربية تقف صامتة إزاء هذه الخروقات التي تنفذها الجماعات الإرهابية، قائلاً: “حركة أحرار الشام تستهدف أحياء مدينة حلب من خلال قذائف الهاون، في الوقت الذي يقف فيه العالم صامت، ولم يتدخل لوقف هذه الانتهاكات”.

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أونا

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