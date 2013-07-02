وفاة الأميرة فوزية عن عمر يناهز 93 عاما

انتقلت إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء، الأميرة فوزية ابنه الملك فؤاد الأول ابن الخديوي إسماعيل، ملك مصر وأبنة الملكة نازلي، وإمبراطورة إيران من عام 1941 إلى عام 1949،عن عمر يناهز الـ “93 سنة”، في الإسكندرية التي لم تغادرها بعد قيام الثورة.

جدير بالذكر أن الأميرة فوزية ولدت في 5 نوفمبر 1921 بقصر رأس التين، الإسكندرية، وتزوجت من ولي عهد إيران محمد رضا بهلوي في عام 1939، حيث تم الزفاف في القاهرة، ثم بعد سفرها إلى إيران تم الاحتفال بالزفاف مرة أخرى في طهران، وبعد عامين من زواجها تقلد زوجها محمد رضا مقاليد الحكم بعد تنحى أبيه عن العرش.

> وأنجبت منه ابنتهما الوحيدة الأميرة شاهيناز بهلوي، وتم الطلاق بينهما في عام 1945 في القاهرة وبعدها تم الطلاق في إيران في عام 1948، حيث وقعت أزمة بين مصر وإيران بسبب هذا الطلاق بعد إصرار شقيقها الملك فاروق على الطلاق ورفضه عودتها إلى إيران. وفى مارس من عام 1949 تزوجت من النبيل إسماعيل شيرين وهو ابن عم بعيد للأسرة، كما كان آخر وزير للحربية والبحرية في مصر قبل ثورة 23 يوليو، وأنجبا:نادية “مواليد عام 1950 التي تزوجت من الفنان يوسف شعبان لعدة سنوات ثم حدث الانفصال بينهما وحسين مواليد 1955