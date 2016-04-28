أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

المغرب يدخل موسوعة جينيس بأكبر براد شاي

Google+ Print
المغرب يدخل موسوعة جينيس بأكبر براد شاي المغرب يدخل موسوعة جينيس بأكبر براد شاي

تحضير أكبر براد شاي في العالم

 

جهزت المملكة المغربية أكبر إبريق شاي في العالم، لتدخل بذلك إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ طول الإبريق أربعة أمتار، ويزن 1200 كيلوجرام، واستدعى تحضيره الاستعانة بالسلم، بحسب ما قالت سكاي نيوز عربية.

وتفوق كمية الشاي المحضرة في الإبريق ألفي كأس عادي، بعدما تم تحضيره بـ 1600 لتر من الماء، و105 صناديق من الشاي، فضلًا عن 70 كيلوجرام من السكر.

واحتاج محضرو الشاي على هامش المعرض الدولي للزراعة في مكناس وسط المغرب، إلى 70 حزمة من نبتة النعناع لإعطاء المشروب نكهته المغربية الأصيلة.

ويعد المغرب أكبر مستورد للشاي الصيني الأخضر في العالم، ويعتمد حيث على السوق الصيني لتأمين حوالي98% من حاجياته الاستهلاكية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا