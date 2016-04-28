المغرب يدخل موسوعة جينيس بأكبر براد شاي

جهزت المملكة المغربية أكبر إبريق شاي في العالم، لتدخل بذلك إلى موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

ويبلغ طول الإبريق أربعة أمتار، ويزن 1200 كيلوجرام، واستدعى تحضيره الاستعانة بالسلم، بحسب ما قالت سكاي نيوز عربية.

وتفوق كمية الشاي المحضرة في الإبريق ألفي كأس عادي، بعدما تم تحضيره بـ 1600 لتر من الماء، و105 صناديق من الشاي، فضلًا عن 70 كيلوجرام من السكر.

واحتاج محضرو الشاي على هامش المعرض الدولي للزراعة في مكناس وسط المغرب، إلى 70 حزمة من نبتة النعناع لإعطاء المشروب نكهته المغربية الأصيلة.

ويعد المغرب أكبر مستورد للشاي الصيني الأخضر في العالم، ويعتمد حيث على السوق الصيني لتأمين حوالي98% من حاجياته الاستهلاكية.