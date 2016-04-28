مباحث تموين الإسماعيلية تشن حملة لضبط الأسعار بالأسواق

شنت مباحث التموين بالإسماعيلية حملة استهدفت الأسواق لمراقبة الأسعار والأغذية، وتمكنت الحملة من ضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر وسجائر وأجهزة كهربائية مهربة وغير خالصة الرسوم الجمركية.

كان اللواء على العزازى مدير أمن الإسماعيلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمود خليل مدير مباحث الإسماعيلية يفيد بقيام العقيد ولاء رضوان رئيس مباحث التموين والرائد عادل الجزار وكيل المباحث بشن حملة تموينية لمراقبة الأسعار والأغذية فى الشارع الإسماعيليى، وتمكنت الحملة من ضبط "محمد.م.م" 31 سنة مسئول عن محل بيع أقمشة كائن شارع مصر دائرة قسم أول ــ مقيم الكيلو 2 ــ عزبة عبد الرحيم ــ دائرة مركز أبو صوير لحيازته 16 توب قماش ألوان بإجمالى 150 كيلو جراما من الأقمشة أجنبية الصنع مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بدون فواتير، و"محمود.ف.م" 50 سنة صاحب مكتبة للخردوات ــ دائرة قسم ثان مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان لحيازته 40 جهازا كهربائيا مختلف الأنواع (حاسبات آلية، ماكينات حلاقة كهربائية، مستلزمات حاسب آلى) مجهولة المصدر ومهربة جمركياً بدون فواتير، و"خالد.ع.ع" 41 سنة صاحب مطعم كائن الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث، وذلك لحيازته كمية من اللحوم البلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية ومختومة بأختام مقلدة وزنت نحو 77 كيلو جراما، و"محمد.ر.ب" سن 45 صاحب محل بقالة كائن الشيخ زايد ــ دائرة قسم ثالث مقيم ذات الناحية، وذلك لقيامه ببيع السجائر بأزيد من السعر المقرر وبتفتيش المحل عُثر بحيازته على 675 علبة سجائر مجهولة المصدر وغير خالصة الرسوم الجمركية.

كما تمكنت الحملة من ضبط "حسن.إ.م" 34 سنة صاحب سوبر ماركت بناحية الجامعة القديمة - دائرة قسم أول مقيم أبو عطوة - مركز الإسماعيلية، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار، و"محمد.أ.ع" 35 سنة صاحب محل بميدان الفردوس ــ ثان الإسماعيلية مقيم حى السلام ــ دائرة قسم ثان، وذلك لعدم إعلانه عن الأسعار، و"نصر.م.ح" 40 سنة صاحب مطعم بناحية الشيخ زايد ــ ثالث الإسماعيلية وذلك لعدم حمله شهادة صحية.

تم تحرير المحاضر اللازمة بوقائع الضبط وللمخالفين، وأخطرت النيابات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

- "تموين الإسماعيلية" تضبط مصنع أسماك رنجة بدون ترخيص

>

>