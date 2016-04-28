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ليبيا تغلق معبر رأس جدير بعد إبلاغ تونس

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ليبيا تغلق معبر رأس جدير بعد إبلاغ تونس ليبيا تغلق معبر رأس جدير بعد إبلاغ تونس
أ ش أ/
>أغلق المسئولون على الجانب الليبى من المعبر الحدودى رأس جدير المعبر اليوم الخميس، على خلفية ما أسموه تعطل مصالح الليبيين الذين بقوا عالقين نتيجة إغلاق التجار فى مدينة بن قردان الطريق المؤدى إلى المعبر.

وذكرت جريدة "الشروق" التونسية أن المسئولين الليبيين قاموا بإبلاغ السلطات التونسية بقرار الغلق.

يذكر أن التجار التونسيين المحتجين قاموا بغلق "الطريق الوطنية رقم 1" عدة مرات احتجاجا على تواصل التضييق عليهم من طرف الجانب الليبى من المعبر وسوء المعاملة، حيث يسمح للليبيين بالعبور نحو تونس بينما يمنعوهم من الدخول إلى ليبيا.
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