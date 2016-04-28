بالفيديو: لماذا تبحث الشرطة عن محمود عبد العزيز؟

بطريقته المميزة في رسم البسمة من خيوط الأحداث المثيرة والملتهبة، ينفرد الساحر محمود عبد العزيز بالتريللر الرسمي الأول لمسلسله الجديد "راس الغول" ، فبالثواني الأولى تمنح الشعور بالأكشن والإثارة، وكأن المسلسل ينتمي لحروب العصابات ، ولكن بالنهاية نكتشف أن طائرات الهليكوبتر والمدرعات والجنود تبحث عن "راس الغول" محمود عبد العزيز.

قصة المسلسل قد تثير جدلاً بين جمهور الزعيم عادل إمام خاصة عشاق مسلسل "العراف"، فالساحر يقدم نفس الدور وهو شخصية نصاب محترف يحقق كل طموحاته بنجاح مستخدماً كل الطرق المشروعة وغير المشروعة، ويشارك ببطولته محمود عبد العزيز ، ميرفت أمين ، فاروق الفيشاوي ،لقاء الخميسي ، محمد شاهين ، بيومي فؤاد ، نبيل عيسي ،محمد الشقنقيري، محمد عادل ، هبة عبد الغني ، سناء شافع ، بوسي ، رامي وحيد ،مظهر أبوالنجا ،صبري عبدالمنعم ،ناهد رشدي ،إسماعيل شرف الدين ، ياسمين كساب وعبير محمود.

المسلسل من إنتاج شركة مجموعة فنون مصر، تأليف وائل حمدي وشريف بدر الدين، إخراج أحمد سمير فرج، وسيعرض حصرياً على قنوات شبكة النهار.