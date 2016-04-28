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دازيري هارتسوك حامل بطفلها الأول

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الخميس 28-04-2016 17:56

نشرت النجمة الأمريكية دازيري هارتسوك Desiree Hartsock صورة تظهر بطنها المنتفخ على أحد صفحاتها الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي، معلنة أنها حامل بطفلها الأول من زوجها كريس سيغفيرد Chris Siegfried.
وأرفقت النجمة البالغة من العمر 30 عاماً الصورة بتعليق كتبت فيه: "لدينا كعكة صغيرة في الفرن" مشيرة إلى الجنين الذي في بطنها.
وتابعت: "أنا وكريس سعيدان جداً لنشارككم هذا الخبر ونُعلِمكم بأننا ننتظرمولودنا الأول.. صفحة جديدة نتطلع إليها في المستقبل".
وفي سياق متصل أكدت هارتسوك لاحقاًلـUs Weekly الخبر مشيرة إلى أنها بالأسبوع الـ13 من حملها.
يذكر أن Chris Siegfried وDesiree HartsockH احتفلا منذ أيام في هاواي بذكرى زواجهما الأولى.

 

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