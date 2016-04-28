أمل كلوني تدافع عن المسلمين وتهاجم دونالد ترامب

صرحت المحامية اللبنانية أمل علم الدين أنها ضدّ كل الإهانات التي يوجهها المرشح الرئاسي للولايات المتحدة لعام 2016 دونالد ترامب Donald Trump للمسلمين خلال حملته الإنتخابية.

وخلال لقاء لها مع الـBBCقالت زوجة النجم العالمي جورج كلوني George Clooney أنه مهما وصل العداء بين أي رئيس سابق وبين طائفة بعينها في أمريكا لم يسبق وأن تم شتم تلك الطائفة من قبل أي رئيس أو أي رجل ينتمي الى مؤسسات الدولة من قبل.

وتابعت بالقول :"كيف لمرشح أن يظهر كل تلك الكراهية والعداء ويشتم المسلمين علنا،وكيف له أن يتحدث عن ترحيل المسلمين وعزلهم خلف جدران ليعيشوا فى عالمهم الخاص؟ انا لا أقبل أن يكون رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شخصاً يشتم 1.5 مليارإنسان حول العالم _أقصدالمسلمين_ ويفكر بمثل تلك الأفكار العنصرية والتفريقية ".

وأعربت أمل عن قلقها في حال وصل ترامب إلى سدة الرئاسة حيث قالت :"لا أتخيل أن بعد كل هذه المشقة والمصاعب التي واجهناها من أجل ترسيخ دورالمرأة في الولايات المتحدة والحفاظ على حقوقها، أن يأتي هذا الرجل ويتحدث بكل سهولة على أن دورالمرأة مهمش وأنه ليس بحاجة الى دورها في المجتمع".

وأعلنت أمل بشكل واضح وصريح أنها ليست من جمهور دونالد ترامب، وتتمنى فوز هيلاري كلينتون Hillary Clinton، لتكون أول امرأة تتولى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية.

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