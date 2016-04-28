بالصور: بكاء هبة مجدي وانهيارها في عزاء والدها

على النقيض مما هو متوقع تماماً حضر عدد قليل للغاية عزاء والد الممثلة الشابة هبة مجدي الذي توفي منذ يومين بعد أزمة صحية ألمت به،وأقيم العزاء بمسجد الشرطة.

حضر لمساندة هبة الكاتبة القديرة لميس جابر زوجة الفنان يحيى الفخراني الذي لم يحضر العزاء لانشغاله بتصوير مسلسله "ونوس"المزمع عرضه في شهر رمضان القادم، وكان لافتاً غياب خطيب هبة المطرب الشاب محمد محسن وقيل أن غيابه يعود لارتباطه بإقامة حفل غنائي في بيروت.

حضر أيضاً الفنان حمادة هلال الذي قدم مع هبة في شهر رمضان الماضي مسلسل"ولي العهد" وحضرت المخرجة أنعام محمد على وإلهام شاهين والفنان لطفي لبيب.

ولم تتوقف هبه عن البكاء طيلة مراسم العزاء وحاولت تهدئتها كثيراً صديقتها الفنانة مي كساب إلا أن الانهيار ظل مسيطراً على هبه طيلة الساعتين هما وقت العزاء.

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