بالصور: غادة رجب تنفي الاساءة للفنان عاصي الحلاني

أصدرت المطربة المصرية غادة رجب بياناً رسمياً للرد على أنباء رفضها مشاركة المطرب اللبناني عاصي الحلاني في إحياء حفل ليالي التليفزيون بالأول من شهر مايو المقبل، وأكدت أن كل التصريحات المنسوبة لها "كاذبة" وأنها ترحب بأي فنان عربي في مصر.

غادة نسبت اليها طوال الأسبوع الماضي تصريحات طالبت فيها نقيب الموسيقيين هاني شاكر بالتدخل لحماية مصالح نجوم الغناء في مصر بعدما تعاقدت إدارة حفلات ليالي التليفزيون مع النجم اللبناني عاصي الحلاني لإحياء الحفل الأول بمدينة شريم الشيخ مطلع مايو المقبل، وهو ما نفته جملة وتفصيلاً.

غادة أكدت في بيانها المنشور عبر حسابها الموثق بموقع الـ "فيس بوك" أنها لم تدل بأي تصريح حول هذا الموضوع لأي جهة، وقالت: "ردا علي ما نسب علي لساني في احدي المواقع الإلكترونية من انني وفنانون وزملاء اخرون نعتب علي الفنان الكبير ونقيب الموسيقيين هاني شاكر موقفه السلبي من الاستعانة بالفنان عاصي الحلاني في احياء اولي حفلات ليالي التليفزيون وانني غاضبه من الاستعانة بفنان لبناني في احياء اول حفل من ليالي التليفزيون .. فإنني انا الفنانة غادة رجب .. انفي جملة وتفصيلا كل ما نسب عن لساني".

أضافت: "لم يصدر عن لساني اي تصريح بهذا الشأن ولم اتحدث لأي جهة او مسؤول بخصوص هذا الامر ، وانني اكن كل الاحترام والتقدير والمعزة للفنان هاني شاكر والفنان عاصي الحلاني .. وانه من دواعي سروري وفخري ان يحيي الفنان الزميل عاصي الحلاني اولي حفلات ليالي التليفزيون.. واهلا بكل فنان عربي علي ارض مصر رائدة الفن وبيت الفن والفنانين".

يذكر أن الفارس عاصي الحلاني لم يعلق على الأزمة منذ بدايتها، ويبدو أن تركيزه بالتحضيرات النهائية لألبومه الجديد يشغله عن خوض هذه المعارك.

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