هل ديبيكا بادوكون مخطوبة رسمياً؟

صُدم جمهور نجمة بوليوود ديبيكا بادوكون Deepika Padukone صباح اليوم 28 نيسان/أبريل بالتغريدة التي نشرتها النجمة هيما ماليني Hema Malini على حسابها الخاص في تويتر، مهنئة بادوكون بخبر خطوبتها.

وكتبت ماليني في التغريدة: "ديبيكا، أطيب التمنيات لك في خطوبتك! وأدعو من الله أن يمنحكما مستقبلاً مشرقاً مليئاً بالسعادة والفرح."

شّكل خبر خطوبة بادوكون صدمة كبيرة لمعجبيها الذين بدأوا يتساءلون:" كيف حصلت الخطوبة وبادوكون في تورنتو في حين يتواجد حبيبها رانفير سينغ Ranvir Singh في باريس؟ وكيف أُعلن خبر خطوبتهما في غيابه؟ وهل كان يدرك سينغ مسار التطورات الحاصلة في علاقته مع ديبيكا؟"

في الواقع أن النجمة ماليني عادت ونفت بعد دقائق من تغريدتها السابقة بالقول: "لا لا، هذه ليست خطوبة النجمة بادوكون، بل إنها ديبيكا إحدى الفتيات التي تتبعني على حسابي الخاص على تويتر. أتساءل الآن ما هو موقف النجمة بادوكون عندما تقرأ تغريدتي، خاصة وأنها في صدد التحضير لفيلمها المقبل مع النجم سلمان خان Salman Khan؟ ربما تكون هذه إشارة لها لإعلان خطوبتها من النجم سينغ في وقت لاحق."

ديبيكا ورانفير يتصدران لائحة الفائزين في Filmfare Awards لعام 2016