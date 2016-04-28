بالصور.. محافظ الإسماعيلية يتفقد موقع إنشاء كوبرى المشاة الجديد

قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بمعاينة موقع مشروع إنشاء كوبرى المشاة الجديد على طريق الإسماعيلية – القاهرة الصحراوى بقرية المنايف، أمام مدرسة الأمام مالك والذى تبلغ تكلفته نحو ما يزيد عن ثلاثة ملايين جنيه، وتنفذه إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة ويخدم مجموعة كبيرة من القرى والتوابع ويؤمن حركة عبور المشاة على هذا المحور المرورى السريع ويساهم فى الحد من حوادث الطرق ووقف نزيف الأسفلت والحفاظ على أرواح المواطنين.

رافق المحافظ كل من متولى حسن رئيس مركز ومدينة أبوصوير والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم القائم بأعمال مدير عام مديرية الإسكان وممثلى إدارة المشروعات التابعة للهيئة الهندسية للقوات المسلحة وممثلى الجهات المعنية.

وتأتى زيارة المحافظ ومرافقيه من القيادات للموقع لبحث ومناقشة أية معوقات قد تعترض سبل التنفيذ والعمل على تذليلها ودفع عجلة العمل واتخاذ الإجراءات التنفيذية لسرعة الانتهاء من التنفيذ.

وأشار المحافظ إلى أنه تقرر الانتهاء من كافة الأعمال الإنشائية للكوبرى وبدء التشغيل التجريبى اعتبارا من أول شهر يونيو القادم لخدمة أهالى ومواطنى المنطقة.

كما التقى محافظ الإسماعيلية خلال الجولة عددا من أهالى ومواطنى المنطقة واستمع الى مطالبهم وشكاواهم التى وعد بدراستها والعمل على حلها فى إطار الإمكانيات المتاحة وفى أسرع وأقل وقت ممكن.

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