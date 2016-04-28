بالصور.. ارتفاع نسبة التصويت لـ50% بقرية أحد المرشحين فى دائرة "عكاشة"

شهدت قرية كفر دميرة القديم، التابعة لمركز طلخا، ارتفاع نسبة التصويت فى انتخابات الإعادة التكميلية لمجلس النواب، بالدائرة الرابعة بمحافظة الدقهلية، ومقرها مركزى طلخا ونبروه، والتى خلا أحد مقاعدها بعد الإطاحة بتوفيق عكاشة نائب الدائرة السابق.

حيث يصطف المواطنون أمام مدرسة أحمد حسن الزيات الابتدائية بقرية كفر دميرة القديم، مسقط رأس أحد المرشحين المتنافسين على مقعد الدائرة الثالث، وتقدم طوابير الناخبين كبار السن والسيدات، وبلغت نسبة التصويت 50% من إجمالى عدد الناخبين بالقرية، حيث يوجد بالقرية 3 لجان انتخابية، تضم ما يزيد عن 6 آلاف ناخب.

وقال المستشار مصطفى إسماعيل رئيس اللجنة الفرعية رقم 25 بمدرسة أحمد حسن الزيات الابتدائية بقرية كفر دميرة القديم، إن اللجنة تشهد إقبال من المواطنين منذ اليوم الأول، حيث تصطف عشرات السيدات ومئات الرجال للإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات، ويسير العمل بهدوء دون وقوع أى مشادات أو مشاحنات أو خالفات من قبل الناخبين، ومن المتوقع أن يستمر تكدس المواطنين حتى الساعات الأخيرة من التصويت.

يذكر أن محافظة الدقهلية شهدت غضبة شعبية، وثار الآلاف من أبناء دائرة توفيق عكاشة، بمركزى طلخا ونبروه، ضد لقائه بسفير إسرائيل بالقاهرة الذى وصفوه بالخيانة والعمالة، ونظموا ضده عدة وقفات احتجاجية، ووصل الأمر لتنظيم حملة أسموها تمرد لسحب الثقة منه، وإسقاط عضويته فى البرلمان، خلال الأيام الماضية، وأعلن مجلس النواب على إثر ذلك إسقاط عضويته ليصبح المقعد شاغرا، وتضم الدائرة 3 مقاعد يشغلها بسام فليلفل نائب مستقل، وفؤاد بدراوى نائب مستقل، وفى انتظار إعلان النائب الفائر بالمقعد الثالث مساء اليوم.

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