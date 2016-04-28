ضبط 4 عناصر إرهابية بحوزتها منشورات تكفيرية بسوهاج

قامت مأمورية من ضباط إدارة الأمن الوطني بمديرية أمن سوهاج، بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز سوهاج، بإستهداف بعض العناصر الإرهابية.

وأسفرت المأمورية، عن ضبط كلًا من محمد عبد العليم محمد أبو زيد، 37 عام، مدرس لغة فرنسية بمعهد أدفا الأزهري، وإمام وخطيب بمسجد كائن بناحية الشعارنه بنظام المكافأة، وصالح حسان أحمد حسان، 38 عام، بائع وحاصل علي ليسانس لغة فرنسية، وفراج أحمد عبد الله عبد العال، 36 عام، عامل، ووليد عبد العليم محمد أبو زيد 16 عام، حاصل علي دبلوم ثانوي صناعي، ويقيمون بدائرة مركز سوهاج، وبحوزتهم العديد من الأوراق التنظيمية، والمطبوعات التي تتضمن الأفكار والمفاهيم التكفيرية، وتحرض ضد العاملين بمؤسسات الدولة.

كما تم ضبط العديد من المضبوطات التي قام بإعدادها الأول، وتحمل ذات الأفكار التكفيرية، والمعدة للتوزيع فـي أوساط العناصر الشبابية، واستغلال الأول لعمله بمجال التدريس والخطابة، فـي محاولة نشر تلك الأفكار وتكفير العاملين بمؤسسات الدولة المختلفة، وتحريم إلتحاق الشباب بالقوات المسلحة، أو العمل بهيئة الشرطة، ومؤسسة القضاء، وإنتمائهم لجماعة الأخوان الإرهابية.

وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المذكورين بمعرفة إدارة الأمن الوطني.