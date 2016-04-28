مرور جنوب سيناء: تعزيز الخدمات المروية وتكثيف الأكمنة بمداخل المحافظة

أكد العميد مصطفى عابدين مدير الإدارة العامة لمرور جنوب سيناء فى تصريحات صحفية اليوم، أنه تنفيذا لتعليمات اللواء مجدى موسى مدير أمن جنوب سيناء تم تعزيز الخدمات المروية وتكثيف الأكمنة بمداخل المحافظة وخارجها.

وأضاف أنه تم تعزيز الخدمات المرورية بمنطقة خليج نعمة والمناطق السياحية بمدن شرم الشيخ وطور سيناء ودهب ونويبع ورأس سدر وزيادة أجهزة الرادار على الطرق بالمحافظة لضبط المخالفين للسرعة والمخالفين لقواعد المرور على الطرق السريعة.

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