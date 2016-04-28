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هاني شاكر يتضامن مع عمرو دياب لإنهاء مشكلته مع روتانا

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هاني شاكر يتضامن مع عمرو دياب لإنهاء مشكلته مع روتانا هاني شاكر يتضامن مع عمرو دياب لإنهاء مشكلته مع روتانا

هاني شاكر..أرشيفية

أعلن المطرب الكبير ونقيب الموسيقيين هاني شاكر عن دعمه للفنان في مشكلته الأخيرة مع شركة روتانا.

وكانت القناة الرسمية لعمرو دياب عبر موقع الفيديوهات الشهير YouTube تم إغلاقها، وهو ما تسبب في غضب محبيه لأنه لم يستطع أن يطرح عليها ألبومه الجديد “حلى وأحلى”.

وأرجع البعض السبب وراء إغلاق القناة إلى المشاكل بين عمرو دياب وروتانا بعد أن فسخ عقدة معهم، وإتجه لشركة “ناي” لإنتاج ألبومه الجديد، ووجود قضايا بين عمرو والشركة، وطلب روتانا من جهاز المصنفات الفنية منع طرح الألبوم بالأسواق، لحين حل الخلاف بينهما.

وكتب هاني شاكر عبر حسابه علي موقع “Twitter” ليؤكد عن دعمه الشخصي والنقابي لعمرو دياب:

“أخي وحبيبي الفنان عمرو دياب أعلن علي المستوي الشخصي والنقابي تضامني معك واننا علي استعداد لتقديم العون لإنهاء المشكلة علي كافة المستويات”.

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