تقرير في الجول - كم لاعبا انتقل من دورتموند إلى بايرن.. حرب التسعينات فجرت ألمانيا

صفقة جديدة على وشك الانتهاء بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ وهذه المرة نتحدث عن القائد ماتس هوميلز.

دورتموند أعلن رسميا طلب قائد الفريق الرحيل إلى بايرن ميونيخ. (طالع التفاصيل)

وعلى الرغم من عدم تقديم بايرن ميونيخ عرضا رسميا حتى اللحظة إلا أن الصفقة على مشارف الانتهاء لتكن أولى صفقات كارلو أنشيلوتي مع فريقه الجديد البافاري.

انتقال من دورتموند إلى الغريم بايرن ميونيخ أصبح معتادا في الفترة الأخيرة. فهل تعلم كم لاعبا انتقل من بوروسيا إلى بايرن؟ هذا ما يستعرضه FilGoal.com. أبرز من انتقل من دورتموند إلى بايرن.

(1) توماس هيلمر

المدافع الرائع هيملر تألق وبرز مع دورتموند في فترة 1986 حتى 1991. قبل أن ينتقل بعدها إلى بايرن.

هيملر كان عنصرا أساسيا في تشكيله دورتموند فهو المدافع القائد الهداف القوي ولكنه حقق مع الفريق بطولة واحدة فقط.

ليرغب الغريم بايرن في ضم هيملر. وقتها اشتعلت الحرب بين بايرن ودورتموند فالأخير لم يرغب نهائيا في بيع هيملر لمنافسه.

ولكن بايرن لم يستسلم. هيملر رحل من دورتموند ليتجه إلى ليون. مفاجأة لمنع اللاعب من الانتقال إلى ميونيخ. ولكن لا أحد يباغت بايرن.

بعد 3 أشهر فقط انضم هيملر إلى بايرن ميونيخ. في صفقة فجرت الشارع الألماني وكادت تهدد مركز اللعب في منتخب ألمانيا.

ولكن في النهاية بايرن فاز باللاعب وتوج معه بـ6 ألقاب.

من هنا بدأت الحرب بين بايرن وبوروسيا دورتموند.

(2) تورستين فرينجز

بعد فترة غياب عادت الصفقات من جديد بين بوروسيا دورتموند وبايرن ميونيخ.

هذه المرة صانع الألعاب تورستين.

موسمان للاعب الألماني مع دورتموند مع إصابة جعلت حظوظه في البقاء قليلة. إلى جانب تألق توماس روزيسكي وقتها في صفوف بوروسيا.

ليرحل تورستين من دورتموند في 2004 بلا أي بطولات.

وعلى الرغم من قضاء اللاعب موسما واحدا في بايرن إلا أنه حقق الثلاثية المحلية.

دوري وكأس وسوبر.

(3) ماريو جوتزه

صدمة. هي صدمة نزلت على جماهير بوروسيا دورتموند بعد رحيله لؤلؤة الفريق جوتزه.

وإلى أين؟ إلى بايرن من جديد.

جوتزه لعب في أكاديمية دورتموند لأكثر من 8 سنوات قبل أن يشارك مع الفريق الأول منذ بداية 2009.

وتألق جوتزه بل وقاد الفريق لتحقيق لقبي الدوري موسمين على التوالي إلى جانب بطولة الكأس.

وكان على أعتاب رفع اللقب الأغلى دوري أبطال أوروبا لولا السقوط في اللحظات الأخيرة وأمام بايرن ميونيخ.

السقوط أمام بايرن جعل جوتزه يفكر طويلا ليقرر الانتقال إلى من فشل أمامه.

ومع بايرن حقق لقب السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية. إلى جانب الدوري والكأس بطبيعة الحال.

وعلى الرغم من قلة مشاركة اللاعب هذا الموسم تحت قيادة بيب جوارديولا إلا أنه يبقى ويظل نقطة قوة كبيرة لبايرن على مقاعد البدلاء.

(4) روبيرت ليفاندوفسكي

هل ستتركني وحيدا؟ ربما هذا ما دار بين جوتزه وليفاندوفسكي بعد رحيل الأول إلى بايرن.

ولكن الثاني لم يتركه وحيدا ليقرر الهداف البولندي الرحيل من دورتموند متجها إلى بايرن ميونيخ.

أن تخسر نجمك قد يكون أمرا طبيعيا، ولكن أن تستمر في خسارة نجوم فريقك إلى غريمك التقليدي. مستحيل أن يكون طبيعيا.

ليفاندوفسكي أصبح قوة لا تقهر في بايرن ميونيخ. فسجل 44 هدفا وصنع 12 في 61 مباراة.

(5) ماتس هوميلز.

ربما هي صدمة أقل لجماهير بوروسيا دورتموند فهو من أكاديمية بايرن ميونيخ من الأساس.

نتحدث عن هوميلز صاحب الـ27 عاما.

التأكيد هذه المرة جاء من بايرن في البداية. النادي البافاري يخرج ويؤكد رغبته بشكل صريح في ضم قائد بوروسيا دورتموند.

ثم تأتي الخطوة الثانية. دورتموند يعلن رسميا تقديم هوميلز طلبا للرحيل من صفوف الفريق والانضمام إلى بايرن ميونيخ.

بـ5 ألقاب مع دورتموند سيرحل هوميلز إلى بايرن - على الرغم من عدم إتمام الصفقة بشكل رسمي حتى الآن - ليصبح قوة منتظرة في تشكيل وخطة أنشيلوتي.

كارلو أنشيلوتي سيغير تماما ما يعتمد عليه جوارديولا. دافيد ألابا سيعود لمركزه الأساسي. كذلك فيليب لام. ولذلك فسيصبح عليه ضم ثنائي في قلب الدفاع حسبما أوضحت الصحف الألمانية.

صفقة هوميلز لن تكون الوحيدة في صفوف بايرن الموسم المقبل. ولكنه بكل تأكيد صفقة قوية للغاية.