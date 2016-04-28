بالصوت - بغداد بونجاح لـ في الجول: الأهلي فاوضني من قبل.. وأفضله على الزمالك

ما هي حقيقة الأنباء التي ترددت حول رغبة الأهلي في ضم بغداد بونجاح مهاجم السد القطري؟ وهل حقا فاوضه الفريق الأحمر من قبل؟ المهاجم الجزائري يجيب لـFilGoal.com.

وتألق اللاعب الجزائري خلال الموسم الماضي مع النجم الساحلي في بطولة الكونفدرالية حيث توج نفسه هدافا للمسابقة برصيد سبعة أهداف قبل أن تنتهي إعارته ويعود للسد القطري.

وشهدت البطولة مواجهته للأهلي في دور المجموعات وللزمالك في الدور نصف النهائي.

وتحدث بونجاح عن حقيقة مفاوضات الأهلي وتفضيله على الزمالك لـFilGoal.com.

وكل ما يلي على لسان بغداد بونجاح.

"في الفترة الحالية لا يفاوضني الأهلي مثلما يتردد، أنا لم أعرف بالأمر إلا منك الآن، لكن شرف كبير ارتباط اسمي بالأهلي".

"بالطبع أرحب باللعب للأهلي فهو فريق كبير والكل يعرف قيمته على المستوى العربي والإفريقي".

"كل ما يتردد حول دخول شركة صلة في مفاوضات مع وكيلي غير صحيح، ليس لدي وكيل لاعبين من الأساس، أنا وكيل نفسي".

"وائل جمعة مدير الكرة السابق بالأهلي فاوضني من قبل لكن المفاوضات لم تكتمل للنهاية ولم والانتقال لم يتم".

"لا أعتقد أن السد سيعترض على رحيلي إذا كانت هناك مفاوضات بالفعل".

"لا يوجد مفاوضات مع الزمالك أيضا، لكنني أفضل الرحيل للأهلي".

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