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الزمالك يعتذر لسموحة بعد أحداث مباراة الكرة الطائرة

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الزمالك يعتذر لسموحة بعد أحداث مباراة الكرة الطائرة الزمالك يعتذر لسموحة بعد أحداث مباراة الكرة الطائرة

قدم مجلس إدارة الزمالك اعتذارا لنظيره في سموحة على خلفية انسحاب الأخير من لقاء الناديين الأربعاء في ربع نهائي كأس .

وانسحب سموحة بعد مشادة بين أحد أعضاء جهازه الفني وجمهور الزمالك الحاضر في الصالة المغطاة في استاد القاهرة.

وأقر الحكم بفوز الزمالك 3-صفر بعد انسحاب سموحة، لكن إدارة الأول قررت تقديم الاعتذار وتحويل رئيس جهاز الكرة الطائرة للتحقيق بعدما وافق على اللعب في وجود الأولتراس.

فقرر مجلس إدارة الزمالك إيقاف أحمد عبد الدايم رئيس جهاز الطائرة وكذلك حسام عبد العزيز المدير الفني وتحويلهما للتحقيق.

وقرر المجلس أيضا خصم مبلغا قدره 30 ألف جنيه من كل لاعب.

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