وفاة النجم البريطاني مارك فارمر عن 53 عاماً

فارق الممثل البريطاني مارك فارمر Mark Farmer الحياة بعد صراع مع مرض السرطان، وعن عمر ناهز الـ53 عاماً.

مارك الذي اشتهربدوره في البرنامج التلفزيوني الشهير "Grange Hill"، شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية منذ طفولته، أهمها الفيلم الدرامي "Mister Corbett's Ghost".

وقد أعلن خبر الوفاة عبر صفحة "Grange Hill" الخاصة في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

يشار إلى أن موهبة مارك لم تقتصر على التمثيل فقط، بل اشتهر أيضاً بالعزف على الـAcousticغيتار في إحدى الفرق الموسيقية، وتأليف الأغاني.

وفاة المغني الامريكي بيلي بول