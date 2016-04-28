والد بيونسيه ينفي ضربه لها

خرج والد النجمة العالمية بيونسيه Beyonce عن صمته، بعدما انتشرت الكثير من الأخبارالتي أكدت أنه كان يضربها ، وذلك بناءً على كلمات عمل بيونسيه الجديد Daddy Lessons.

وقال ماثيونولز Mathew Knowles، الذي كان كان مدير أعمال ابنته حتى عام 2011،خلال لقاء معه في برنامجSirius XM :" أنا لم أضرب ابنتي يوماً، فهي لم تكن عبدة عندي، وأنا لا أؤمن بهذه الطريقة".

وفي سياق متصل، رفض ماثيو أن يخوض في الحديث عن الأخبارالتي انتشرت عن خيانة النجم جاي زي إبنته، بحسب ما تشير كلمات أغنيتها الجديدة Sorry.

وأشار إلى أنه لا يمكن لأحد أن يعرف بماذا تفكر بونسيه، وهي الوحيدة القادرة على الرد على تلك التكهنات.

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وكان ماثيو قد أشاد بـ lemonade خلال حديث سابق مع مجلة E! News حيث قال إن ابنته في العمل تتحدث عن الجميع، وهذا هو جمال إبداع بيونسيه وتميزها حيث أن عملها مرتبط بالجميع.

وتابع :"كل واحد منا قد أصيب بخيبة أمل من قبل، ومر في حالة الحزن والغضب وخيبة الأمل ثم القبول والغفران. وأعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل العمل يلامس الكثيرمن الناس، لأنه عالمي، يمكن أن يمثل الجميع ".

يذكر أن النجمة العالمية بيونسيه Beyonce كانت قد طرحت بشكل مفاجئ ألبومها "Lemonade" مع كليب الأغنية عبر برنامج "One Or Special" الذي يعرض على شبكة "HBO".

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