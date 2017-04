"أحلام لم تراودني" Dreams I Never Had فيلم من إنتاج الفنان إياد حجاج

إنتهى الفنان والمنتج إياد حجاج من وضع اللمسات الأخيرة قبل البدء بتصوير فيلمه الروائي من إنتاج شركته "Missing Peace Pictures"، والذي أطلق عليه اسم "أحلام لم تراودني" (Dreams I Never Had)، والمستوحى من قصة حقيقية لفتاة أُجبرت على العمل خادمة في منزل عائلة أمريكية غنیّة.

تدور أحداث الفيلم الدرامي في منطقة Chino Hills, California، حول فتاة اسمها لیلى اضطرت للعمل كخادمة في منزل عائلة أمریكیة من أصل إيراني، لكن لیلى تصاحب بستاني العائلة الشاب أمیلیو، وھو من أصول مكسیكیة ويعيش بصورة غیر شرعیة، وصداقتھما تعبر بھما عبر یأسھما وحیاة ملیئة بالعزلة، وفي نھایة الأمر تلھمھما لطریق التحرر.

يقول الممثل والمنتج إياد إن الفيلم يعالج كذلك معاناة الأطفال المھمشين في أمریكا، وھم من یجب علیھم أن یعیشوا ویعملوا في الخفاء، سواء باختيارهم أو أجبروا على ذلك، وأن أبطال ھذه القصة الشباب بالكاد یستطیعون أن یحلموا في تحقیق ما یحظى به الأمریكیون، في التعلیم، الحقوق والامتیازات، والأمن، وحقهم في المواطنة. وبصفتي منتجاً للفیلم الذي يقع في مدة 90 دقیقة آمل أن یتخلى كل من یشاھده عن التعصب ضد الناس الذین یختلفون معهم، سواء من حیث العرق أو الدیانة أو الثقافة، وفيه رسالة واضحة نحو التسامح والحب والسلام الداخلي لنا وللآخرين.

*هل تحدثنا عن أبطال الفيلم وإذا كان منهم عرب؟

- لقد تعاقد مع الممثلة الأمريكية الشهيرة روبين جيفينز ( Robin Givens)، التي عملت في عدّة أفلام ومسلسلات تلفزيونية، من أشهرها "Head of The Class"، و"Spark"، وهي بطلة فيلم "Boomerang" مع الفنان العالمي Eddie Murphy، أيضاً تعاقدت مع تريسي ميلكيور (Tracy Melchior)، إحدى بطلات المسلسل العالمي "The Bold and The Beautiful"، ومع الممثل Adam Huss أحد أبطال مسلسل "POWER" على المحطة الأمريكية "STARS"، والممثل والكاتب الأمريكي الكبيرGeorge Saunders". أما بالنسبة لمشاركة العرب فقد تعبت وأنا أبحث عن ممثلة عربية لأداء أهم دور في الفيلم، دور الأم سوزان، لكنني كل ما تحدّث مع ممثلة وجدتها تسأل عن الأجر قبل الدور، وهذا عكس الممثلات في أمريكا يسألن عن الدور، وإن كان قوياً لا يهمهنّ الأجر. إحدى الممثلات الأمريكيات وافقت على دور بأجر رمزي لأن الدور أعجبها وقالت إنه دور جديد عليها.

* هل تخبرنا عن الممثلات اللواتي تحدّثت معهن؟

- لا أرى داعي لذكر أسماء، ولا أحب الإساءة لأحد، مجرد أن تتحدّث عن الأجر قبل الدور أصرف نظر، إنما إحدى الممثلات بعد ان اتفقنا طلبت تغيير المخرج وطلبات لها أول وليس لها آخر، فصرفت نظر عنها. وحالياً أتفاوض مع ممثلة خليجية معروفة، ويا رب نتفق معها ويعجبها الدور وتدرك أنه دور بطولة في فيلم مهرجانات، خاصة أنني سيتم ترشيحه لمهرجان الأوسكار، خاصة أن فيلم "Dreams I Never Had" یحتوی على الكثير من القیم، ويتصدى للكثير من الصفات المنبوذة، مثل الاستغلال والتعصب. وفي تقديري أن مثل هذه الأحداث والمحتوى قادرة على أن تجذب جمھوراً عریضاً كالأفلام المعروفة جماهيرياً، مثل Precious""، و"Beasts of the Southern Wild "، و""Room، و" Slumdog Millionaire".

وتأكد أن لديّ تالرغبة الأكيدة في دعم الفنانين العرب الذين يرغبون في العمل في هوليوود، ولهاذ أصررت على أن يكون مخرج الفيلم عربياً، واكتفيت بالتمثيل والإنتاج، حيث تعاقدت مع المخرج المصري محمود كامل لإخراج الفيلم، وهو مخرج الأفلام المصرية "أدرينالين" و"عزبه آدم" و "خارج الخدمة"، و قد تقرر أن نبدأ تصوير الفيلم في منتصف شهر مايو القادم.

* ماذا تهدف من وراء هذا الفيلم؟

- منذ احترفت العمل في إنتاج وإخراج الأفلام قررت أن تكون رسالتي قائمة على التسامح والحب، وهدفي الأول الوصول بأفلامي لمستوى إنساني يليق بالإنسانية، ورغم الصراعات التي نعيشها جميعاً، آمل أن أعبر من خلال أفلامي التي أمثل فيها وأنتجها للجمهور وللمهتمين، وأن تقلل من حدّة الصراعات المتواجدة على أرض الواقع، وتحدّ من الحروب في الكون الذي نعيش فيه، لفيلم يحمل رسالة ما لجمهور أتعبته الحياة بصراعاتها التي هي من صنيعة البشر، وقد مارسوا شتى أنواع التفرقة والعنصرية والتحيّز لثقافة ما أو عرق ما، لربما ساهم في تغيير نظرته للآخر وسط الخراب الذي صنعناه جميعاً.

تجدر الإشارة إلى أن إياد حجاج هو ممثل ومخرج ومنتج عربي من أصل فلسطيني أنتج العدید من الأفلام، وشارك مؤخرا في انتاج فیلم Rapture Ranch بطولة Lorenzo Lamas، إضافة إلى ذلك، عمل كمستشار ثقافي للعدید من الأفلام الكبیرة والبرامج التلفزیونیة، والأفلام المتنوعة والمتعددة، حیث عمل مع نجوم ونجمات مثل شارون ستون وجون فویت، وليزا سافي شاركت الفنان حجاج في فیلمین قصیرین، هما: " Not in My Back Yard"، وأحداثه تدور حول مدرس ریاضیات فلسطیني عمل في مدینة صغیرة نائية، و" World of Wargames"، وأحداثه تدور حول دولتین تتنافسان مع بعضھما البعض في معركة افتراضية بمشاركة أفضل أربعة محاربین لدیھم.