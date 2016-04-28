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براءة ابنة السبكي من خدش الحياء ونشر صور فاضحة

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الخميس 28-04-2016 15:04

أصدر القضاء المصري حكمه براءة المنتجة رنا السبكي من تهم خدش الحياء التي وجهها لها أحد المحامين على خلفية فيلم ''ريجاتا'' الذي قام ببطولته محمود حميدة وYلهام شاهين وعمرو سعد ورانيا يوسف.
كما حكمت المحكمة بإحالة المدعي للنيابة وتغريمه 100 جنيه مؤقتاً لاستيلائه على مادة مصوّرة لا تخصّه.
وعبّرت رنا عن فرحتها بحكم المحكمة الذي جاء انتصاراً لقيم الفن والإبداع ومنع الرقابة عن الأعمال الفنية ومحاربتها، مؤكدة أنها كانت واثقة من نزاهة القضاء المصري الذي سبق وبرّأ والدها المنتج محمد السبكي من نفس التهمة عن نفس الفيلم.
وكان المحامي المصري سمير صبري قد أقام دعوى قضائية ضد رنا السبكي المنتجة لفيلم "ريجاتا"واتهمها بخدش الحياء العام ونشر صور فاضحة للفيلم للترويج له.
يذكر أن رنا السبكي تستعد لطرح فيلمها الجديد "خمس خمسات خمسة" بدور العرض السينمائي قريبا والفيلم من بطولة أحمد السعدني وريهام حجاج وكوريا وأوس أوس.

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سيدتي