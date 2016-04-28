بالصور: موقع تويتر يرفض توثيق حساب عادل امام لأنه "غير مشهور"!!

فجر الفنان الكوميدي محمد هنيدي أزمة كبرى مع إدارة موقع التغريدات الأشهر "تويتر"، بعدما طالب بحملة لدعم هاشتاق بعنوان "عيب عليكم" رداً على المعاملة المسيئة للزعيم عادل أمام وغيره من نجوم الفن العربي، وتجاهل طلباتهم بتوثيق الحسابات بالعلامة الزرقاء بزعم أن الزعيم "غير مشهور" ولا يعرفونه.

هنيدي النشط حالياً على التريند المحلي لتويتر بعدة حملات لدعم الفن المصري، كشف عن أزمة منع توثيق حساب زعيم الكوميديا الفنان عادل أمام، وأكد أن الفنانة كندة علوش تعاني أيضاً من أجل توثيق حسابها، وأكد أن إدارة موقع تويتر لا تكلف نفسها حتى عناء الاهتمام بالرّد، والمفاجأة أن المسؤولة عن مكتب الشرق الأوسط بموقع تويتر ، تدخلت في الحوار وأكدت أنه لم يصلها أي شيء ووعدت بحل المشكلة.

هنيدي غرد عبر حسابه "الموثق بالعلامة الزرقاء" قائلاً: "قررنا رداً على التعامل السئ مع الفنانين العرب من إدارة الشرق الاوسط في تويتر عمل حملة وهاشتاج رداً على الاسلوب في التعامل. اي اقتراحات للهاشتاج؟"

وتابع ردا على سؤال حول تفاصيل الاساءة : مابيردوش و قالوا للاستاذ عادل امام ان حسابك لا يصلح للتوثيق بسبب انهم مايعرفوش الاستاذ ومش مشهور بالنسبة لهم.

وردت سيدة تدعى جوانا جميل أكدت أنها من مكتب تويتر بالشرق الأوسط قائلة: مرحبا استاذ محمد، انا من تويتر الشرق الاوسط.. نحن ما عم بيوصلنا اي شي من حضرتك.. ممكن التوضيح؟

وبعدها أكد هنيدي أن موقع تويتر أعتذر، وأن الاعتذار مقبول متمنياً أن يتحسن التعامل مع النجوم العرب، ووجّه كلامه لزميلته الفنانة السورية كندة علوش.

المثير أن عدد كبير من متابعي هنيدي أكدوا أن هذا الاهتمام المبالغ فيه من جانبه بسبب عدم توثيق حساب عادل أمام، يكشف عن حالة فراغ لديه، وطالبوه بالبحث عن قضايا مهمة للأمة العربية لدعمها .