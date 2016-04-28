مسلسل "ملكة الليل" لـ مريم أوزيرلي ودّع جمهوره بصمت وخيبة أمل

أنهت شركة (o3) التركية العربية مسلسلها الدرامي الرومانسي "ملكة الليل" لأبطاله مريم أوزيرلي، مراد يلدريم، أوراس بولات وسليم بايراكتار، عند الحلقة الـ15 قبل أن يتم موسمه الأول.

ورغم أنّ الحلقة الأخيرة عادةً تشهد إهتماماً أكبر من الحلقات الأولى، إلا أن حلقة "ملكة الليل" الأخيرة بحكم فشله الجماهيري مرّت مرور الكرام ، ولم تثر إهتماماً واسعاً بمتابعتها رغم كل ما نشر من أخبار وإعلانات ترويجية تلفزيونية وصحفية، وجاءت الحلقة الأخيرة في ذيل قائمة المسلسلات التركية في الرايتنغ محتلة المركز الـ31 في الرايتنغ.

"ملكة الليل" ينتهي بانتحار عزيز بيك وزواج كارتال وسيلين

تنتهي أحداث مسلسل "ملكة الليل" بإيقاع بطيء وإخراج عادي بصورة متسارعة غير منطقية، تكشف نقاط الضعف الدرامية فيه بوضوح لمتابعيه، ففي حلقتيه الأخيرتين يختم المسلسل أحداثه بدخول عثمان والد سيلين السجن على جرائمه ومحاولته قتل صهره وصديقه القديم عزيز بيك بعد إيقاع الشرطة به بمساعدة رجله أوكتاي، الذي يبريء كارتال من محاولة قتله عزيز بيك والده بالتبني، وكشف حقيقة أن عثمان هو الفاعل الحقيقي.

فيخرج كارتال، ويدخل عثمان مكانه، ويعترف على جريمة صديقه عزيز القديمة، ويكشف للبوليس إنه قاتل مصطفى والد كارتال، وأنه أخذ كارتال الطفل ليربيه بأمل أن ينال راحة ضمير مستحيلة لقتله والده، وعندما يعرف عزيز بمطاردة البوليس له، يهرب إلى الجزيرة التي يرقد فيها ضريح وهمي له وينتحر بالرصاص ليلحق زوجته الأولى الراحلة التي أحبها حبا حقيقيا يفوق حبه لسيلين.

أما إسراء إبنة عزيز بيك المضطربة نفسياً وزوجة كارتال، فتوقع أوراق إتفاقية طلاق، وتلتقي زوجها لأخذ توقيعه عليها، وتوعز لرجل مشبوه بقتل سيلين بحادث سيارة لكنها رغم حالتها الخطرة تنجو بأعجوبة، وموت والدها غير المتوقع وتخيلها له حياً أمامها يدفع عائلتها إلى إدخالها مصحا نفسيا للعلاج.

والمدهش إنها بعد شهرين فقط من العلاج في المصح تتحسن، وتموت إسراء المجنونة والعدوانية في داخلها، وتعجب بمحمد شقيق نزيلة بالمصح، وتنسى حبها الطويل والمرضي لكارتال بأعجوبة نفسية غير منطقية، لدرجة إنها تعانق كارتال وسيلين بمحبة بعد زيارتهما لها بعد زفافهما رسمياً بحفل بسيط مع إيمري صديق كارتال ،وفاطمة مربية كارتال، وابنهما الصغير عثمان.

إستنساخ "ملكة الليل" لفكرة "العشق الممنوع" أحد أسباب فشله

وجاء فشل "ملكة الليل" جماهيرياً ليثبت أن استنساخ مسلسل جديد لفكرة قديمة سبق وأن قدمت بنجاح في عمل فني آخر تجربة محفوفة بالمخاطر وغير مضمونة النجاح، واستنساخ "ملكة الليل" للعلاقة العاطفية الثلاثية بين أب وابن بالتبني مع إمرأة حائرة بينهما من المسلسل العاطفي الناجح "العشق الممنوع" بطولة: بيرين سات،كيفانش تاتليتوغ ،سيلتشوك يونتيم، الذي اكتسح نجاحه عددا كبيرا من دول العالم فكرة ليست ذكية مطلقاً، وكانت أحد أسباب فشله الذريع في تركيا.

صور وداعية لملكة الليل في قصر عزيز بيك

رغم خيبة الأمل التي منيّ بها العمل جماهيرياً جراء فشله في تصدر نسبة المشاهدة، وخيبة أمل نجومه الرئيسيين إلا أن العاملين ودعوه بمحبة عارمة، وروح حلوة، فقاموا بالتقاط صور جماعية وداعية لأجواء العمل الممتعة والجميلة التي سادت بينهم خلال أسابيع قصيرة في حديقة قصر عزيز بيك (أور بولات).

ونشر كلا من بطلته مريم أوزيرلي (سيلين) و بطله مراد يلدريم (كارتال) الصور في حساباتهم الشخصية بالسوشيال ميديا قائلين: وداعا.

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