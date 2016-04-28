قائد القوات الإماراتية باليمن: التحالف أسهم فى تحرير المكلا من القاعدة

قال قائد القوات الإماراتية فى حضرموت العميد الركن مسلم الراشدي، اليوم الخميس، إن دعم قوات التحالف العربى فى اليمن أسهم فى تحقيق النصر فى مدينة المكلا وتحريرها من تنظيم القاعدة، لافتا إلى أن تلك القوات تتعهد بالمضى قدما فى محاربتها.

وأضاف الراشدى - خلال مؤتمر صحفى للتحالف والجيش اليمنى حول تحرير المكلا من القاعدة أوردته قناة ( سكاى نيوز ) الإخبارية - أن تنظيم القاعدة كان يسرق 100 مليون دولار من مدينة المكلا يوميا، إلا أنه أكد أن التنظيم فقد مصدر تمويله الرئيسى ، بعد تحريرها.

وأوضح الراشدى أن عملية تحرير المكلا أثبتت أن القاعدة ضعيفة وهشة، مثنيا على دور الضربات الجوية التى شنها التحالف فى تسهيل مهمة الجيش اليمنى فى المدينة.

وأشار الراشدى إلى أن القوات الإماراتية تقوم بتدريب القوات اليمنية التى أثبتت جدارتها فى معارك بالمكلا ، مضيفا أن أطنانا من المساعدات الإنسانية تنطلق باتجاه المكلا من الإمارات.

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