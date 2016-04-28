«القاهرة» تأمن المراسي وتركز سيارات النقل بالمنتزهات استعدادًا لشم النسيم

وجّه اللواء أحمد تيمور، القائم بعمل محافظ القاهرة، رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وشرطة المسطحات المائية بإحكام الرقابة الشديدة على مراكب التنزه يوم شم النسيم والتأكد من سلامتها وصلاحيتها للسير فى مياه النيل، وكذلك القيام بأعمال الصيانة المطلوبة للأتوبيسات النهرية، وذلك للحفاظ على سلامة وأمن المواطنين الراغبين فى القيام برحلات نيلية في هذا اليوم.

كما أصدر القائم بعمل محافظ القاهرة تعليماته بتعيين الخدمات الأمنية على المراسي النيلية لتنظيم صعود وهبوط المواطنين خلال فترة العيد.

وصرح “تيمور” أن هيئة النقل العام بالقاهرة انتهت من استعداداتها لاحتفالات عيد الربيع من خلال وضع خطة تشغيلية تناسب احتياجات المواطنين في هذه المناسبة، حيث تم التركيز على المناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية الكبرى بالقاهرة.

وأشار اللواء رزق علي، رئيس هيئة النقل العام، إلى أن غرفة عمليات الهيئة تعمل على مدار 24 ساعة لاستقبال كل ما يتعلق بالتشغيل، كما تم تكثيف الخدمات بالمناطق الترفيهية والمتنزهات العامة والمزارات السياحية بالقاهرة الكبرى ورفع كفاءة تشغيلها وخاصة بالتزامن مع تحديث أسطول الهيئة من خلال تشغيل سيارات الجديدة وتوفير الإعداد اللأزمة من السيارات لكل خط خدمة بما يتناسب مع أعداد المواطنين المتوقع خروجهم للترفيه وتشغيل أحدث سيارات الهيئة لتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

وأضاف رئيس هيئة النقل العام، أنه تم التشديد على أهمية تجهيز السيارات المخصصة لخدمات شم النسيم من حيث المظهر العام ونظافة السيارات وتوفير الرقابة اللازمة لمتابعة تشغيل برنامج يوم شم النسيم.

ولفت “علي” إلى انه تم توفير خدمات مكثفة للأماكن التي يتردد عليها المواطنين في شم النسيم كحدائق ابن سندر وبدر وجيرو لاند وملاهي السندباد بمنطقة النزهة الجديدة وحدائق 6 أكتوبر واليابانية والمحمدي ودار العلوم والفسطاط وحديقتي الحيوان والأورمان ومنطقتي الأهرام وأبو الهول ومدينة الإنتاج الإعلامي وملاهي ماجيك لاند والقناطر الخيرية.

وأشار اللواء رزق علي، أنه سيتم تشغيل عدد 34 خط أتوبيس جديد تعمل كخدمة خاصة يتم تشغليها خلال هذا اليوم فقط وذلك لخدمة المناطق السياحية والترفيهية بمحافظات القاهرة الكبرى بمعدل 130 سيارة تم اختيارها من السيارات الجديدة التي وردت للهيئة بالإضافة إلى 6 وحدات نهرية سياحية لخدمة مدينة القناطر الخيرية و18 وحدة عادية لخدمة مراسي النيل وحديقة الحيوان.