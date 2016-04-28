ليفربول يحل ضيفًا ثقيلًا على فياريال فى ذهاب نصف نهائي الدورى الأوروبي

يستضيف فياريال الأسباني، اليوم الخميس، نادى ليفربول الإنجليزي، على ملعب المادريجال، فى ذهاب نصف نهائي الدوري الأوروبي.

ويعد فياريال الحلقة الأضعف فى هذه المواجهة، على الرغم من تقديمه موسم رائع، وإحتلاله المركز الرابع على مستوى الدورى الأسبانى، إلا أن مستواه بدأ فى التراجع مؤخرًا، ولم يستطع الفوز فى آخر 3 مواجهات.

ويسعى فياريال، إلى الوصول إلى نهائي بطولة أوروبية، لأول مرة فى تاريخه، حيث سقط فى نصف نهائي البطولات الاوروبية فى عدة مرات، منها نصف نهائي كأس الاتحاد الأوروبي 2004 أمام فالنسيا، ونصف نهائي دورى الأبطال 2006 أمام أرسنال، ونصف نهائي الدورى الأوروبى 2011 أمام بورتو.

ويغيب عن فريق الغواصات الصفراء، البرازيلى ليو باوتيستاو، وهناك شكوك حول مشاركة خاوي كوستا، وماتيو موساكيو.

ومن ناحية أخرى، يدخل ليفربول المواجهة بمعنويات مرتفعة، حيث لم يخسر فى آخر 5 مواجهات، ويحمل ليفربول اللقب فى 3 مناسبات من قبل، فى أعوام 1973، و1976، و2001.

ويغيب عن “الريدز” المهاجم البلجيكي بينتيكى، والألماني إيمرى كان، والقائد جوردان هندرسون، والمهاجم الشاب أوريجي، للإصابة.