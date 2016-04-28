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ندوة بعنوان “وسائل الإعلام ودورها فى مواجهة الفساد” بالوادي الجديد

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ندوة بعنوان “وسائل الإعلام ودورها فى مواجهة الفساد” بالوادي الجديد ندوة بعنوان “وسائل الإعلام ودورها فى مواجهة الفساد” بالوادي الجديد

جانب من الندوة

عقد مركز إعلام الخارجة، اليوم الخميس، ندوة إعلامية بعنوان “وسائل الإعلام ودورها فى مواجهة الفساد” وذلك بمقر اتحاد عمال الوادي الجديد.

وقال حمدي كامل مدير مركز إعلام الخارجة إن الإعلام هو مصدر هام من مصادر الأصلاح، مشيرًا إلى أن الإعلامي لابد أن تتوافر فيه الحيادية ودراسة الموضوع المطروح من جميع جوانبه.

أوضح كامل أن الإعلام عندما تتوفر به الشفافية والوضوح يكون الجانب المضئ، كما تطرق إلى ميثاق الشرف الإعلامى وأوضح الفرق بين الإعلام المباشر والغير مباشر

 وأشار مدير مركز إعلام الخارجة بأن المركز مستمر فى عقد النوات التى تحارب الفساد الذي يقف حجرعثر أمام التنمية ويعوق التقدم فى المجتمع ويترتب عليه إهدار في الثروات والوقت والطاقات.

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