أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

رسالة دكتوراه: تحديد علاج المريض المسن عن طريق الصيدلى والطبيب يقلل الخطأ

Google+ Print
رسالة دكتوراه: تحديد علاج المريض المسن عن طريق الصيدلى والطبيب يقلل الخطأ رسالة دكتوراه: تحديد علاج المريض المسن عن طريق الصيدلى والطبيب يقلل الخطأ
حصلت الدكتورة مروة سمير حمزة، على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية، من جامعة عين شمس، عن البحث المقدم لنيل الدرجة العلمية حول سبل تقليل المشاكل والأعراض الجانبية المرتبطة بتناول الأدوية وتأثيرها على المرضى المسنين.

وناقشت الرسالة المتخصصة فى الصيدلة الإكلينيكية أهمية دور الطبيب الصيدلى فى علاج المسنين إلى جانب الطبيب المعالج، وذلك لوضع جرعة العلاج وتحديد التعارض الذى قد يحدث بين الأدوية المختلفة التى قد يضطر المريض المسن لتناولها، وذلك من خلال وضع خطة وتنفيذها على 300 مريض مسن داخل المستشفيات.

وأكدت الرسالة أنه فى حال تدخل الطبيب الصيدلى مع الطبيب المعالج فى تحديد علاج المريض المسن داخل المستشفيات يؤدى ذلك إلى تقليل نسبة الخطأ فى العلاج.

جامعة عين شمس تخصص مكانا للتدخين لحماية الطلاب والعاملين من أخطاره

"أبو هشيمة" وأحمد حسن يستعرضان مشوار نجاحهما فى ندوة بجامعة عين شمس 5 مايو

الملتقى السادس للتوظيف بكلية البنات جامعة عين شمس يتيح فرص عمل للشباب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365