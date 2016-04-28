رسالة دكتوراه: تحديد علاج المريض المسن عن طريق الصيدلى والطبيب يقلل الخطأ

حصلت الدكتورة مروة سمير حمزة، على درجة الدكتوراه فى العلوم الصيدلية، من جامعة عين شمس، عن البحث المقدم لنيل الدرجة العلمية حول سبل تقليل المشاكل والأعراض الجانبية المرتبطة بتناول الأدوية وتأثيرها على المرضى المسنين.

وناقشت الرسالة المتخصصة فى الصيدلة الإكلينيكية أهمية دور الطبيب الصيدلى فى علاج المسنين إلى جانب الطبيب المعالج، وذلك لوضع جرعة العلاج وتحديد التعارض الذى قد يحدث بين الأدوية المختلفة التى قد يضطر المريض المسن لتناولها، وذلك من خلال وضع خطة وتنفيذها على 300 مريض مسن داخل المستشفيات.

وأكدت الرسالة أنه فى حال تدخل الطبيب الصيدلى مع الطبيب المعالج فى تحديد علاج المريض المسن داخل المستشفيات يؤدى ذلك إلى تقليل نسبة الخطأ فى العلاج.

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