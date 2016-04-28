علماء ينجحون فى تصنيع مضاد حيوى من حشرات التربة يقاوم أخطر الميكروبات

تناقلت وكالات الأنباء العالمية فى العام الماضى، خبر اكتشاف مضاد حيوى جديد يسمى تيكسوباكتين "Teixobactin" بواسطة لفيف من العلماء الدوليين، ويتم إنتاج العقار الحيوى الجديد بشكل طبيعى بواسطة بعض الحشرات التى تعيش فى التربة، وهو يتمتع بقدرة رائعة على قتل عدد كبير من البكتيريا والميكروبات الخطيرة، مثل بكتيريا السل "TB" وبكتيريا المارسا المقاومة للمضادات الحيوية حسبما أكدت التجارب على الفئران.

وتمكن مؤخرًا فريق من العلماء بجامعة لينكولن البريطانية من تصنيع نسختين من المضاد الحيوى المكتشف حديثا داخل المعمل، وهو ما يبشر بإمكانية استخدام العقار على نطاق واسع لمكافحة أخطر الميكروبات وعلاج الأمراض المستعصية.

وحال نجاح التجارب الإكلينيكية للمضاد الحيوى الجديد والتأكد من فاعليته وأمانه فإنه من المتوقع أن يتم طرحه للمرضى بشكل رسمى خلال 6 سنوات من الآن، أى خلال عام 2022.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "ChemComm journal"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

- ابتكار مضاد حيوى من لبن الأم يدمر أخطر البكتيريا ويعالج الأنيميا

>

- د.أحمد خيرالله: تطوير مضاد حيوى مِنْ شجرة السواك

>