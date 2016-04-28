أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

علماء ينجحون فى تصنيع مضاد حيوى من حشرات التربة يقاوم أخطر الميكروبات

Google+ Print
علماء ينجحون فى تصنيع مضاد حيوى من حشرات التربة يقاوم أخطر الميكروبات علماء ينجحون فى تصنيع مضاد حيوى من حشرات التربة يقاوم أخطر الميكروبات
تناقلت وكالات الأنباء العالمية فى العام الماضى، خبر اكتشاف مضاد حيوى جديد يسمى تيكسوباكتين "Teixobactin" بواسطة لفيف من العلماء الدوليين، ويتم إنتاج العقار الحيوى الجديد بشكل طبيعى بواسطة بعض الحشرات التى تعيش فى التربة، وهو يتمتع بقدرة رائعة على قتل عدد كبير من البكتيريا والميكروبات الخطيرة، مثل بكتيريا السل "TB" وبكتيريا المارسا المقاومة للمضادات الحيوية حسبما أكدت التجارب على الفئران.

وتمكن مؤخرًا فريق من العلماء بجامعة لينكولن البريطانية من تصنيع نسختين من المضاد الحيوى المكتشف حديثا داخل المعمل، وهو ما يبشر بإمكانية استخدام العقار على نطاق واسع لمكافحة أخطر الميكروبات وعلاج الأمراض المستعصية.

وحال نجاح التجارب الإكلينيكية للمضاد الحيوى الجديد والتأكد من فاعليته وأمانه فإنه من المتوقع أن يتم طرحه للمرضى بشكل رسمى خلال 6 سنوات من الآن، أى خلال عام 2022.

ونشرت هذه النتائج مؤخرا بالمجلة الطبية "ChemComm journal"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.


>- ابتكار مضاد حيوى من لبن الأم يدمر أخطر البكتيريا ويعالج الأنيميا
>
>- د.أحمد خيرالله: تطوير مضاد حيوى مِنْ شجرة السواك
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365