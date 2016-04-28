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ليكيب: برشلونة يفكر في ضم لاكازيتي بسبب خوفهم على سواريز

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ليكيب: برشلونة يفكر في ضم لاكازيتي بسبب خوفهم على سواريز ليكيب: برشلونة يفكر في ضم لاكازيتي بسبب خوفهم على سواريز

(إفي): كشفت صحيفة (ليكيب) الفرنسية اليوم الخميس أن نادي برشلونة الإسباني يفكر في ضم ألكسندر لاكازيتي مهاجم أوليمبيك ليون الفرنسي.

وأوضحت الصحيفة أن النادي الكتالوني يفكر في هذا الأمر لكي يتمكن مدرب الفريق، لويس إنريكي، من منح الراحة للمهاجم لويس سواريز بهدف تفادي إصابته بحمل عضلي زائد نظرا لمشاركته في كثير من المباريات.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أندية كبرى مهتمة بالحصول على خدمات المهاجم الفرنسي البالغ من العمر 24 عاما، من بينها أتلتيكو مدريد وتوتنهام ووست هام.

ومن المعروف أن لاكازيتي انضم إلى أوليمبيك ليون عام 2010 وهو مرتبط بعقد معه حتى 2019 ، وهو يقدم أداء رائعا معه حاليا حيث أحرز أهدافا خلال آخر ست لقاءات للفريق فيما بلغ عدد أهدافه خلال الموسم الحالي 20 هدفا 18 في الدوري المحلي وهدفين في دوري الأبطال، ليصبح محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية.

وبعد فوزه الموسم الماضي بلقب أفضل مهاجم في الدوري الفرنسي، حافظ المهاجم على مكانه في التشكيل الأساسي لفريقه.

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