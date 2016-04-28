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عمرو الليثي يستضيف حورية فرغلى فى برنامج بوضوح السبت المقبل

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عمرو الليثي يستضيف حورية فرغلى فى برنامج بوضوح السبت المقبل عمرو الليثي يستضيف حورية فرغلى فى برنامج بوضوح السبت المقبل

كتبت – إنجي لطفي
> فى سهرة فنية من برنامج بوضوح، على شاشة قناة الحياة الأولى، يستضيف الإعلامى عمرو الليثى، الفنانة حورية فرغلى، السبت المقبل.

الفنانة حورية فرغلى

حيث تكشف عن آخر أعمالها الفنية السينمائية والتليفزيونية، وكيف كان مسلسل “ساحرة الجنوب” نقلة كبيرة فى حياتها، ونجاح المسلسل مما أدى إلى تصوير جزء ثان منه، وكواليس فيلمها الجديد ” طلق صناعى “.

كما يتطرق الحوار إلى نشأتها، حيث ولدت بدولة الإمارات وحصلت على الجنسية اﻹماراتية، ودرست إدارة الأعمال بإنجلترا، وبدأت حياتها الفنية عام 2010، عن طريق الصدفة، فكان أول ظهور لها من خلال فيلم “كلمني شكرًا”، ثم قررت دراسة التمثيل، فالتحقت بمدرسة “مروة جبريل السينمائية”، حيث تعلمت أصول التمثيل الأمريكي لمدة عام، وكان ثاني ظهور لها من خلال مسلسل “الشوارع الخلفية” ، وقد استطاعت حورية فرغلي في وقت قصير، أن تتنوع في تقديم أدوار مختلفة، بدأت بدور البنت الشعبية، ومرورًا بالفتاة الإرستقراطية، ثم دور الراقصة بفيلم “كف القمر”، وزاد بريقها من خلال قيامها ببطولة مسلسل “المنتقم” عام 2012، ودورها في فيلم القشاش.

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