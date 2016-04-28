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أحمد رزق ينتهى من “الكيف” ويعود للسينما بعد غياب

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أحمد رزق ينتهى من “الكيف” ويعود للسينما بعد غياب أحمد رزق ينتهى من “الكيف” ويعود للسينما بعد غياب

28 إبريل 2016 | 5:31 مساءً

الفنان أحمد رزق

كتبت – إ نجي لطفي

وقع الفنان أحمد رزق، عقد بطولة فيلم جديد يعود به للسينما بعد غياب، وسوف يقوم المخرج المتميز شادي علي بمهمة الإخراج، والفيلم من تأليف السيناريست سيد السبكي، ومن انتاج أحمد السبكي.

 وتدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي اجتماعي، ولكن يحرص فريق العمل علي أن يخرج “رزق” هذه المرة بشكل مختلف، عن التجارب التي خاضها من قبل في السينما.

ويتكتم “رزق” على تفاصيل الفيلم الجديد، ويبدأ التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، ليكون جاهز للعرض في أقرب وقت، اما عن موعد طرحة فلم تحدد الشركة المنتجة الموسم الذي يعرض فيه حتي الأن.

ويذكر أن “رزق”، أوشك على الإنتهاء من تصوير كل مشاهده من مسلسل “الكيف”، ليتفرغ بشكل كامل للفيلم الجديد.

2016-04-28

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