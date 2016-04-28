نصيحة Heidi Klum للمناكير

تنصح عارضة الأزياء العالمية هايدي كلوم Heidi Klum كل فتاة تريد الاستعداد لفصل الربيع بأن تهتم بالألوان، فإن اختارت الإطلالة البسيطة أو حتى الإطلالة الدخانية الجريئة، فعليها أن تنتبه إلى أن فصل الربيع يحتاج إلى مزيد من الألوان. كذلك فإن ألوان طلاء الأظافر أمر غاية في الحيوية والأهمية في أيام الربيع؛ لأنه يزيد من جمال ومرح إطلالتك، لذا اختاري أربعة ألوان مشرقة على الأقل لتتألقي في كل إطلالة تظهرين بها وأنا أنصح باللون الأصفر، الزهري، الاخضر الفاتح والبنفسجي.