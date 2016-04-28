للمحجبة: وصفة بياض الثلج لبشرة ناصعة ومتجانسة

تسعى النساء المحجبات بشكل مستمرّ للحصول على وجه مضيء خالٍ من الشوائب والبقع ومتميّز بإشراقة كلون الثلج؛ فبياض الوجه يمنح جمالاً خاصّاً، تبدو معه السيّدة أقلّ سناً وأكثر جاذبية، ويُسهم في إعطائها فرصة خيارات أوسع من مجموعة ألوان الطرحات والإيشاربات.

غير أنه من المهم الإشارة إلى أنه أثناء السعي للحصول على وصفات تُسهم في تبييض البشرة، علينا الانتباه وعدم الوقوع في فخّ الإضرار ببشرتنا بسبب وصفات غير مدروسة، أو جنونية أحياناً.

في هذا السياق، ينصحنا "سيدتي نت" باللجوء إلى الخلطات الطبيعية عند تطبيق هذه الوصفات في المنزل. وهنا ننصحك بوصفة سريعة وسهلة.

مكونات الوصفة:

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

4 ملاعق كبيرة من الطحينة.

3 ملاعق كبيرة من الحليب السائل.

ملعقة صغيرة من العسل.

ملعقة كبيرة من الماء.

طريقة الاستخدام :

اخلطي المكونات جيّداً. ضعي هذه الخلطة على وجهك لمدّة ربع ساعة، ثم اغسلي وجهك بالماء البارد، وستلاحظين الفرق.