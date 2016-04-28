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“المالية” تطرح سندات خزانة بـ 7ر3 مليار جنيه

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“المالية” تطرح سندات خزانة بـ 7ر3 مليار جنيه “المالية” تطرح سندات خزانة بـ 7ر3 مليار جنيه

وزارة المالية

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس سندات خزانة بقيمة إجمالية بلغت 750ر3 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح سندات خزانة أجل 3 سنوات (استحقاق 25 أكتوبر 2018)، بقيمة 3 مليارات جنيه بمتوسط سعر فائدة بلغ 57ر14%، فيما سجل أقصى سعر 6ر14%، وأدنى سعر 5ر14%.

وأشارت إلى أنه تم طرح سندات صفرية الكوبون (18 شهرا) بقيمة 750 مليون جنيه بمتوسط سعر فائدة 231ر14%، في حين بلغ أعلى سعر 28ر14 %، وأقل سعر 15ر14%.

وكانت المالية قد طرحت سندات الخزانة اليوم بدلا من الإثنين المقبل، وذلك بمناسبة عطلة شم النسيم.

أ ش أ

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