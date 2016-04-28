نظاراتك الشمسية بأسلوب نجومك المفضلين!

لا يمكننا أن نستغني عن النظارات الشمسية في فصل الصيف، إذ تصبح حاجة ضرورية واكسسواراً هاماً نكمل به أناقتنا. والنساء والرجال في هذا الأمر سيان. لذا، قمنا اليوم بجمع عدد من إطلالات نجومكم الشباب المفضلين ليقدموا لكم أفكاراً عن كيفية ارتداء النظارة الشمسية بأفضل طريقة.

البدلة الرسمية الزرقاء خيار النجوم الأول!

النجم "ليوناردو دي كابريو" Leonardo DiCaprio اختار النظارة الشمسية بقصّة الطيار الكلاسيكية، وقد نسقها مع بدلة رجالية رمادية.

أما النجم "جود لو" Jude Law فقد اختار نظارة شمسية سوداء من "راي بان" Ray Ban ، نسقها مع بدلة التوكسيدو السوداء، لمظهر عصري جذاب.

بينما ارتأى"براد بيت" Brad Pitt اقتناء نظارة شمسية مع عدسات باللون العسلي تناسب لون بشرته وشعره الأشقر كثيراً. أما فيما يخص "جوني ديب" Johnny Depp وإطلالاته المبتكرة، فقد انتقى نظارة شمسية بتصميم يتماشى وملابسه ذات الطابع الغريب.

وكذلك الأمر بالنسبة لمعظم النجوم الشباب الذين اختاروا نظاراتهم الشمسية بما يتناسب مع إطلالاتهم، وبما يليق بمظهرهم الخارجي وأسلوبهم في الموضة. شاهد صور هذه الإطلالات المميزة واختر منها ما يناسبك لتستوحي إطلالاتك بالنظارة الشمسية هذا الصيف.