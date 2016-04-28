هل يمكن أن ترتدي البيجاما كما تفعل نجمات هوليوود؟

يبدو أنّ البيجاما لم تعد للنوم أو للمكوث في داخل المنزل فقط، بعد أن كانت من القطع المفضّلة لدى بعض النجمات، اللواتي كنّ يرتدينها في الإطلالات النهارية و حتى على السجادة الحمراء.

لن تكون البيجامات من اتّجاهات الموضة المفضّلة لدى والدتك أو أيّ سيدة كبيرة في العمر، إذ سيصعب عليهنّ تقبّل ارتدائها في الأماكن العامة و الحفلات النهارية. ولكننا جمعنا لك بعض الإطلالات الأنيقة التي ربما ستعمل على تغيير رأي كلّ معارضة لها. فقد ارتدت إيرين واسون Erin Wasson بدلة ناعمة من جان بول غوتييه Jean Paul Gaultier مستوحاة من البيجاما في حفل الأوسكار لهذا العام، بينما اختارت الممثلة جولييت بينوش Juliette Binoche بيجاما حريرية سوداء لحفل عشاء أقيم بمناسبة أسبوع الموضة للأزياء الراقية.

من جهة أخرى، يمكنك أن ترتدي هذا النوع من التنسيقات المريحة للإطلالات النهارية أو إطلالات السفر، لأنها تتميّز بالبساطة وتعطيك راحة عند الحركة و قضاء المهمات اليومية.

شاهدي إطلالة الممثلة جيسيكا ألبا Jessica Alba بتصميم دولتشي آند غابانا Dolce & Gabbana و إطلالة كيت هادسون Kate Hudson البسيطة باللونين الأبيض و الأسود.

في الإطلالات المسائية، يمكن أن تضيفي حذاء ذا كعب عالٍ أو حقيبة سهرة ناعمة لتزيدي من أناقة إطلالتك، ولتجعليها مناسبة لأناقتك المسائية، بينما يمكن للنظارات الشمسية و الاكسسوارات البسيطة أن تضفي لمسة عصرية بسيطة على الإطلالة النهارية، فلا تهمليها.

شاهدي في الصور أعلاه باقة متنوعة من إطلالات النجمات بالبيجامات، فشاهديها، و شاركينا برأيك بها.