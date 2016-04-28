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مطر: 200 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى اليوم

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مطر: 200 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى اليوم مطر: 200 مليار جنيه حصيلة الضرائب حتى اليوم

عبدالمنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب

أعلن عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب، تحقيق 200 مليار جنيه من حصيلة ضريبتي المبيعات والدخل حتى اليوم الخميس، مقارنة بـ215 مليار جنيه في 30 أبريل 2015، مضيفا أن المصلحة تسعى إلى تحقيق زيادة 15% بنهاية شهر أبريل لتصل الحصيلة إلى 225 مليار جنيه.

وأكد مطر -في مؤتمر صحفي لإعلان حصيلة موسم الإقرارات الضريبية- أن عدد الإقرارات الضريبية سجل زيادة طفيفة مقارنة بالعام الماضي لتحقق 2.125 مليون مقارنة 2.102 مليون إقرار خلال الفترة المماثلة خلال العام الماضي، موضحا أن إقرارات ضرائب الأشخاص الطبيعيين حققت 2.2 مليار جنيه مقابل 2 مليار فقط خلال الفترة المماثلة خلال العام المالي الماضي.

أما إقرارات الأشخاص الاعتبارية، فقد أوضح مطر أن عددها سجل اليوم 180ألف و800 وهو ما حقق 7 مليارات جنيه، فيما سجل العدد إقرارات العام الماضي 200 ألف إقرار وحققت حينها 4.5 مليار جنيه فقط.

وأشار إلى أن المستهدف الضريبي للعام المالي الجاري هو 342 مليار جنيه وهو ما تسعى مصلحة الضرائب إلى تحقيقه بحلول نهاية العام المالي الحالي.

وأوضح مطر أنه تم فتح 400 ألف ملف جديد في ضريبة الدخل و22 ألف ملف جديد في ضريبة المبيعات مضيفا أن هؤلاء المسجلين الجدد يساهمون في التوسع لأفقي وتوسيع القاعدة الضريبية، وإعادة تفعيل الحصر الجرافي للمجتمع الضريبي التي توقفت في وقت سابق.

أ ش أ

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