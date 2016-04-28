أخبار عاجلة

بالصور | ” دماء على الصليب ”.. كيف وقع الإنفجار وعدد الضحايا حتى الآن؟ -
هل ترتكبين هذا الخطأ عند وضع أحمر الشفاه؟ -
مصرع شخص وإصابة 20 في حادث سقوط منطاد بتركيا -
محافظ أسيوط يدين حادث تفجير مارجرجس بطنطا -
الإسكندرية تستعين بـ"الترام" لحل أزمة إغلاق طريق الكورنيش -
بعد انفجار "ماري جرجس".. شرطة سرية وخبراء مفرقعات لتأمين احتفالات "أحد السعف" بالشرقية -
أهالي ضحايا تفجير كنيسة طنطا يعتدون على محافظ ومدير أمن الغربية -
من أسيوط.. وزير الأوقاف يستنكر حادث تفجير كنيسة مار جرجس -
"الثأر" يطل برأسه من جديد في أسيوط.. ومسئولو الأمن في مقدمة جلسات الصلح -
بابا الفاتيكان يدين حادث تفجير كنيسة مارجرجس بطنطا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الأمم المتحدة: العنف فى سوريا يهدد قوافل المساعدات

Google+ Print
الأمم المتحدة: العنف فى سوريا يهدد قوافل المساعدات الأمم المتحدة: العنف فى سوريا يهدد قوافل المساعدات

>قال يان إيغلاند، مستشار المبعوث الخاص للأمين العام المعنى بسوريا، إن الهيئة الأممية لن تتمكن من الوصول إلى السوريين المحاصرين، فى حال استمرت موجة العنف الجديد مثل قذائف المورتر والغارات الجوية فى استهداف قوافل المساعدات القريبة.

وقال إيغلاند، إن قافلة كانت فى طريقها إلى حمص خلال الأيام الثلاثة الماضية أصيبت بقذيفة مورتر، واضطرت أخرى إلى التوقف عدة مرات بسبب الغارات الجوية خلال مسارها، وأثناء وصولها إلى مقصدها. ولم يحدد إيغلاند المسؤول عن هذه الغارات.

وحذر إيغلاند من "تدهور كارثى" للوضع الأمنى فى مدينة حلب شمال البلاد. وقال نشطاء ومراقبون اليوم إن الغارات الجوية والقصف أدت إلى مقتل ما يزيد عن 60 شخصا فى أقل من 24 ساعة هناك.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365