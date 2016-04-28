الأمم المتحدة: العنف فى سوريا يهدد قوافل المساعدات

>قال يان إيغلاند، مستشار المبعوث الخاص للأمين العام المعنى بسوريا، إن الهيئة الأممية لن تتمكن من الوصول إلى السوريين المحاصرين، فى حال استمرت موجة العنف الجديد مثل قذائف المورتر والغارات الجوية فى استهداف قوافل المساعدات القريبة.

وقال إيغلاند، إن قافلة كانت فى طريقها إلى حمص خلال الأيام الثلاثة الماضية أصيبت بقذيفة مورتر، واضطرت أخرى إلى التوقف عدة مرات بسبب الغارات الجوية خلال مسارها، وأثناء وصولها إلى مقصدها. ولم يحدد إيغلاند المسؤول عن هذه الغارات.

وحذر إيغلاند من "تدهور كارثى" للوضع الأمنى فى مدينة حلب شمال البلاد. وقال نشطاء ومراقبون اليوم إن الغارات الجوية والقصف أدت إلى مقتل ما يزيد عن 60 شخصا فى أقل من 24 ساعة هناك.