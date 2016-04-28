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عامل بعد تقبيله رأس السيسي فى احتفال عيد العمال: "شعرت أنه أبونا كلنا"

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عامل بعد تقبيله رأس السيسي فى احتفال عيد العمال: "شعرت أنه أبونا كلنا" عامل بعد تقبيله رأس السيسي فى احتفال عيد العمال: "شعرت أنه أبونا كلنا"
هتف يوسف على محمد عامل، بالشئون الإدارية بمركز تعدين الفيوم، خلال احتفالية عيد العمال للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلا، "ياريس عاوز أسلم عليك"، مؤكدا أنه لم يشعر بنفسه خلال خطاب الرئيس وتلهفه لمصافحة الرئيس.

وقال يوسف، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عقب انتهاء الاحتفالية، إنه بمجرد أن سمح له الرئيس قام بمصافحته وتقبيل رأسه، قائلا، "حسيت إنه أبويا وأبونا كلنا".

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